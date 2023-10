Alessandro Basciano a Verissimo: «Mai dato uno schiaffo a Sophie, ecco com'è andata davvero»

di Redazione web

Alessandro Basciano, ospite nella puntata di oggi Verissimo con Silvia Toffanin, ha parlato del rapporto con la sua ex Sophie Codegoni e ha replicato alle parole di Sophie nella sua recente intervista in tv. Un botta e risposta tra i due che va avanti da giorni ormai: «Poteva venire qui senza entare nel dettaglio, non è nemmeno così convinta delle prove che ha, non c'è una prova che io possa averla tradita, in quel video ho sbagliato ma non c'è un tradimento fisico, può solo essersi sentita tradita sulla fiducia ».

La polemica in tv

« Sophie è venuta qui per denigrarmi e insultarmi - continua Basciano davanti alla Toffanin-, io non le avrei mai fatto una cosa simile, abbiamo una figlia, non parlerei mai così della madre del mio bambino, non capisco come abbia fatto a essere così fredda, dice di stare male e poi esce tutte le sere per farsi fotografare, pensa solo alla sua immagine mediatica».





Il tradimento

« C'è un video che è girato, mi trovavo a Ibiza per lavoro e questa ragazza (Luzma Cabello ndr), che è anche una mia vecchia frequentazione si è avvicinata a me con fare provocatorio, mi parlava e mi metteva le mani sulle spalle, non ricordo bene la vicenda perché non sono solito bere e quella sera invece mi ero lasciato un po' andare, ma so di non aver fatto nulla di male, quella ragazza mi ha usato e mi sta tuttora sfruttando per ricevere notorietà»

Il presunto schiaffone

Nella precedente intervista a Verissimo, Sophie ha raccontato alla Toffanin di aver anche ricevuto un' aggressione fisica da parte dell' ex fidanzato Basciano, ma alla domanda in merito risponde: «Mai dato schiaffo.

Basciano e l'amore per Sophie

«Amo ancora Sophie, nonostante quello che è successo spero che possiamo andare avanti insieme, per noi ma anche per nosta figlia... stavolta non piangerò sono già diventato un meme».

