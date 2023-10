Sophie Codegoni, la disavventura sotto la doccia: «Meno male che c'è Celine»

di Redazione Web

Sophie Codegoni sta rirpendendo in mano la su vita, circondata dall'amore della sua famiglia e di sua figlia Celine Blue. La separazione con Alessandro Basciano è stata molto più dura del previsto, dalla scoperta del tradimento, alle interviste rilasciate a Verissimo, l'ex GfVip non ha avuto un momento di pausa e tranquillità per rilassarsi, neanche sotto la doccia.

Andiamo a scoprire la disavventura di questa mattina che, tuttavia, lei ha saputo sdrammatizzare con un simpatico video su TikTok.

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, parla Lorenzo Amoruso: «Adesso basta, c'è una figlia di mezzo»

Sophie Codegoni si consola dopo la rottura con Basciano. La festa con gli amici "intimi": «Non stai soffrendo così tanto»

Sophie Codegoni, la disavventura sotto la doccia

Non c'è neanche un momento di pace per Sophie Codegoni che non può rilassarsi neanche sotto il getto di acqua calda. «Se fosse un buongiorno non si sarebbe rotta la caldaia mentre ero sotto la doccia con tutto lo shampoo in testa» ha scritto l'ex tronista mentre rideva e mostrava i suoi capelli bagnati e pieni di sapone.

Ma tutte le sventure sfumano quando mamma Sophie incontra lo sguardo curioso e sorridente della piccola Celine Blue che le fa passare ogni malumore.

Il ritorno di Basciano a Verissimo

Ad aumentare lo stress di questi giorni, c'è anche Alessandro Basciano che ha deciso di tornare da Silvia Toffanin per dare la sua versione sullo schiaffo che lui avrebbe dato a Sophie Codegoni. Quest'ultima ha rifiutato di tornare a parlare di lui nel salotto di Verissimo.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 27 Ottobre 2023, 21:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA