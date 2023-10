Alessandro Basciano, la sorella Giorgia contro Sophie Codegoni: «Non fate passare mio fratello per ciò che non è. Tante cose non vere»

di Redazione web

Alessandro Basciano e Sophie Codegoni, in questi giorni, sono stati i protagonisti indiscussi della cronaca rosa, specie dopo le loro dichiarazioni a Verissimo. L'ormai ex coppia ha raccontato a Silvia Toffanin due versioni differenti dell'epilogo della loro storia d'amore e oggi, domenica 22 ottobre, dopo le parole dell'influencer nel programma di Canale 5, su Instagram è intervenuta la sorella del dj, Giorgia Basciano.

Le dichiarazioni di Giorgia Basciano

Giorgia Basciano, sorella di Alessandro Basciano, ha sempre difeso a spada tratta il dj che pensa sia vittima di bugie che gli hanno rovinato la reputazione. Proprio dopo l'intervista di Sophie Codegoni a Verissimo, la giovane ha pubblicato una storia Instagram che recita: «Ci sono bugie che più che ferire deludono.



Inoltre, Giorgia, sempre sui social, ha scritto: «Sono stufa di leggere questi commenti cattivi dal momento che non c’è stato mai nessuno schiaffo e come tante altre cose dette non è assolutamente vero. No perché sono la sorella ma perché so i fatti e voi come delle pecore commentate cose che non sapete. Quindi evitate di far passare questo ragazzo per quello che non è, perché è molto grave e sono gravi queste accuse fatte».

Sophie Codegoni e la chiusura con Alessandro Basciano

Al termine della sua intervista a Verissimo, Sophie Codegoni ha dihiarato: «Io non voglio tornare con lui perché io devo dare priorità al mio benessere e a quello della mia bambina. Quando stavamo insieme, io non ero una sua priorità».

