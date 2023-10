Alessandro Basciano e il video di Dillingernews che lo scagiona: era tutta una messinscena?

Nuovi sviluppi per la storia che sta facendo discutere il web nelle ultime settimane. Dopo l'intervista di sabato 14 ottobre a Verissimo, in cui Sophie Codegoni ha raccontato i motivi della rottura con il suo compagno Alessandro Basciano, ieri il dj è andato nel salotto di Silvia Toffanin per raccontare la sua versione.

Una versione completamente diversa da quella esposta una settimana fa dalla ex concorrente del Grande Fratello, che ha suscitato numerose reazioni e che ha fatto emergere nuovi dettagli. Oggi, un giorno dopo le rivelazioni di Alessandro Basciano, è arrivato poi un video esclusivo di Dillingernews, il sito di Fabrizio Corona, che mostrerebbe le prove della sua "innocenza".

Il video di Dillingernews

Dopo alcune storie pubblicate ieri sera, stamattina Dillingernews ha rilasciato un video dell'ormai famoso presunto tradimento di Alessandro Basciano con Luz Macabello. Secondo Sophie Codegoni, infatti, i due sarebbero stati insieme a Ibiza, passando alcuni giorni in una villa mentre lei era a casa con la figlia.

Come emerge dalle immagini, però, Alessandro Basciano non sarebbe interessato alla ragazza. Secondo il sito di Fabrizio Corona, quella di Luz potrebbe essere a questo punto una vendetta per il rifiuto ricevuto o una mossa strategica per avere un po’ di notorietà: «Oggi, come ben sappiamo, si è disposti a tutto, anche a far lasciare una coppia che ha appena avuto una figlia».

Come si evolverà ora la situazione? Lo scopriremo (probabilmente) oggi pomeriggio a Verissimo. Sophie Codegoni, infatti, tornerà negli studi di Mediaset per parlare di tutta questa storia.