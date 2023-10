Da noi... a Ruota Libera: da Franco Nero a Elisa Isoardi, tutti gli ospiti di domenica 29 ottobre

di Redazione web

Domenica 29 ottobre, alle 17.20 su Rai1, nuovo appuntamento con Francesca Fialdini e “Da noi... a Ruota Libera”, il programma dove le storie di volti noti dello spettacolo, del cinema e della musica si intrecciano con quelle e di persone comuni che hanno saputo far girare la loro ruota nel verso giusto.

Gli ospiti di Francesca Fialdini

In questa puntata, si racconteranno a Francesca Fialdini: Franco Nero, attore, sceneggiatore, regista e produttore, vera e propria icona del panorama cinematografico nazionale e internazionale. Elisa Isoardi, conduttrice di numerose trasmissioni, quest’anno alla guida di “Linea Verde Life” su Rai 1 insieme a Monica Caradonna; Paola Minaccioni, attrice poliedrica, che è tra i protagonisti de “La Guerra del Tiburtino III”, il film presentato in anteprima nella sezione “Alice nella Città” della Festa del Cinema di Roma, in sala dal 2 novembre. E, infine, ci sarà Miss Swirl, nome d’arte di Sara Meucci, modella internazionale che fin da giovanissima ha dovuto imparare a convivere con la Tricotillomania - un disturbo che porta a strapparsi capelli, sopracciglia, ciglia - ma grazie a un cammino straordinario di accettazione, e smettendo di inseguire gli standard omologati di bellezza, oggi è diventata un esempio e di ispirazione per molti.

Il programma



L’obiettivo di “Da noi… a Ruota Libera” è quello di raccontare, attraverso gli ospiti e le loro storie, anche la società, attraverso molteplici linguaggi, che vanno dall’intrattenimento leggero a un più profondo confronto umano di diverse sensibilità. “Fil Rouge” delle storie, tanto dei personaggi più noti quanto delle persone comuni, è la forza di volontà che determina piccole e grandi rivoluzioni nel privato e nel collettivo. In ogni puntata, gli ospiti sono chiamati a reagire ai diversi spunti che vengono forniti loro, sollecitati anche dalla “ruota” che fornisce indizi, ricordi, rivelazioni, momenti di gioco e di spettacolo, creando un’atmosfera che fa del programma il “late-show” della domenica pomeriggio. “Da Noi… a Ruota Libera” è un programma realizzato da Direzione Intrattenimento Day Time in collaborazione con Endemol Shine Italy, con la regia di Elisabetta Pierelli.

