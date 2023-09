Francesca Fialdini, il nuovo look scatena gli hater: «Illazioni assurde, ma io mi piaccio così»

di Redazione web

Francesca Fialdini, alcune settimane fa, ha cambiato look e ha tagliato i suoi capelli biondi che piacevano tanto ai suoi fan. La conduttrice è stata sommersa dalle critiche degli hater e dai commenti negativi degli utenti social che le hanno chiesto il motivo di questo cambio radicale. Ciò che più ha colpito la giornalista è il fatto che in molti si siano scagliati contro di lei per una scelta così personale e anche banale di un cambio look.

Le dichiarazioni di Francesca Fialdini

Recentemente, Francesca Fialdini ha rilasciato un'intervista a DiPiù Tv: «Me la sono presa, ma non per le illazioni che hanno fatto, ma perché è ridicolo associare la lunghezza dei capelli ai gusti sessuali delle persone. E poi è da vigliacchi nascondersi dietro la tastiera di un computer. Se qualcuno mi dicesse la stessa cosa incontrandomi al bar gli direi che non sono affari suoi, ma gli stringerei la mano per la franchezza. Non accontenterò chi mi rivuole con i capelli lunghi. Li lascio corti. Portavo i capelli così anche a vent’anni, quando cantavo in un gruppo rock e mi ispiravo a cantanti bellissime che portavano i capelli corti. Come Dolores O’Riordan dei The Cranberries e Kay Hanley dei Letters To Cleo.

Ieri, mercoledì 13 settembre, Francesca Fialdini è stata ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona ed ha parlato del suo nuovo taglio di capelli: «Mi è dispiaciuto molto leggere alcuni commenti, soprattutto, il fatto che ci siano alcune persone che pensano che da un taglio di capelli si possa dedurre la vita di una persona».

