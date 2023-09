Francesca Fialdini, look minimal chic e taglio corto per la nuova stagione di “Da noi ... a ruota libera”

di Redazione web

Francesca Fialdini è stata tra le protagoniste, in Rai alla conferenza stampa dell’intrattenimento del Day Time dell’ autunno 2023. L’occasione è il ritorno su Rai1 dell’appuntamento con “Da noi... a Ruota Libera”, il programma di successo della Fialdini, realizzato in collaborazione con Endemol Shine Italy, dove si intrecciano le storie di volti noti dello spettacolo, del cinema e della musica e quelle di persone comuni che hanno saputo far girare la loro ruota nel verso giusto. In onda in diretta, dal 17 settembre, la domenica pomeriggio alle 17:20.

La conduttrice toscana bellissima e in gran forma si presenta la photocall con un outfit deciso ed essenziale: camicetta di seta bianca, pantaloni di pelle e il suo capello corto o meglio, cortissimo.

Presa d’assalto dai giornalisti curiosi di conoscere le novità di questo suo nuovo anno in tv dice: ‘Il mio obiettivo è quello di raccontare, gli ospiti e le loro straordinarie storie, e, quindi, anche la società, attraverso molteplici linguaggi, che vanno dall’intrattenimento leggero a un più profondo confronto umano di diverse sensibilità. A quest’ultimo aspetto tengo particolarmente. “Fil Rouge” delle storie, tanto dei personaggi più noti quanto delle persone comuni, sarà il racconto di quella forza di volontà che determina piccole e grandi rivoluzioni nel privato e nel collettivo’.

