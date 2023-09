Caterina Balivo, incidente (imbarazzante) alla conferenza stampa Rai: «Non ci potete credere...»

di Redazione web

Caterina Balivo è stata protagonista di un incidente imbarazzante alla presentazione del daytime autunnale Rai. E' stata lei stessa, con ampie dosi di autoironia, a rivelarlo sui social. La conduttrice 43enne racconta tutto nelle storie Instagram. Si fa vedere accattivante e sorridente davanti agli obiettivi per presentare il suo nuovo programma, La Volta Buona. Ma poi svela: «Non sapete cosa mi è successo mentre arrivavo. Ve lo svelo dopo, intanto vado a pranzo».

Il racconto social

Caterina Balivo scherzando su Instagram poi aggiunge in un video: «Prima di cadere rovinosamente dalla bicicletta ho girato questo per voi! Però che arrivo bomba con pantalone strappato 😅 e nascosto tutto il tempo. La volta buona».

“Pantalone strappato, pantalone fortunato - rivela -. E poi il giallo è il colore della velocità, perciò ci può stare uno strappo. Cit. da un follower in direct”. Il contrattempo è successo durante il suo viaggio in bici per arrivare in Rai.

Il nuovo programma Rai della Balivo

È un programma «votato alla positività. Si parte dal titolo, La volta buona: pensando a quando superiamo un impedimento, impariamo a fare qualcosa, raccontiamo una cosa bella che abbiamo solo noi; quando raccontiamo una vita nella quale c'è una grande resilienza, grazie alla quale si va avanti e si può vincere». Così Caterina Balivo alla presentazione degli appuntamenti di intrattenimento nel daytime autunnale Rai descrive con l'ANSA La volta buona, che dall'11 settembre alle 14 riporta la conduttrice su Rai 1, per due ore di diretta dal lunedì al venerdì.

«Quella è una fascia oraria importante che ho calcato tanto, con Vieni da me su Rai 1 e su Rai 2 con Detto fatto. Mi ha sempre dato grandi soddisfazioni e sono felice di tornarvi» aggiunge. Il programma sarà costruito con interviste e «faccia a faccia» coronate da quiz e giochi in studio che serviranno a conoscere meglio l'ospite senza rinunciare a un pò di divertimento. Si parlerà di spettacolo, musica, cinema, ma anche letteratura, attraverso racconti e anteprime. Tra i temi principali le eccellenze italiane, tra cibo, artigianato, moda, imprenditoria e tutto ciò che ci rende unici al mondo. Il coinvolgimento del pubblico sarà anche da casa: si potrà partecipare a due giochi telefonici, uno sulla musica e l'altro sulla fiction Rai, cui sarà dedicato uno spazio nell'ultima parte del programma. Anche l'attualità entrerà nel racconto quotidiano e lo farà attraverso le notizie di costume, quelle di cronaca bianca e tramite le parole di persone che racconteranno le proprie incredibili storie, fatte di sacrificio, di coraggio, di vita vissuta guardando sempre avanti. «Per la scenografia ho voluto un divano a ferro di cavalo, dove le persone possono arrivare e aggiungersi, dove parliamo, condividiamo e ci confrontiamo» aggiunge la conduttrice. Dialoghi nei quali «vorrei che la gentilezza fosse protagonista».

Sia Caterina Balivo che il direttore dell'intrattenimento daytime della Rai Angelo Mellone non si soffermano sulle aspettative per gli ascolti: «Noi dobbiamo fare un programma di qualità sapendo che c'è una fase di avvio e di consolidamento, cerchiamo semplicemente di costruire il miglior programma possibile - spiega Mellone -.

