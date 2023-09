Joe Bastianich, strano appello social: «Free Barbara D'Urso». Ecco cosa c'è sotto

Uno strano appello quello che pochi minuti fa ha lanciato Joe Bastianich sulla sua pagina Instagram. In piedi sulle scale della stazione di Milano Centrale, l'ex giudice di Masterchef ha alzato un cartello con la scritta «Free Barbara D'Urso». Ma cosa bolle in pentola?

Pomeriggio 5, via il regista fedelissimo di Myrta Merlino dopo la prima puntata. Ecco chi lo sostituirà

Lo strano appello social di Joe Bastianich: «Free Barbara D'Urso». Ecco cosa c'è sotto

Mare Fuori 4, Tea Falco new entry nel cast

L'appello

Jeans, t-shirt nera e cappellino d'ordinanza, Joe Bastianich ha mostrato fiero sulle scale della stazione di Milano Centrale un cartello in cui chiede che Barbara D'Urso venga liberata. Ma da cosa? E perchè?

Rai DayTime: Venier, Matano, Liorni, Insegno e il ritorno di Caterina Balivo

La verità

Mentre Bastianich lancia appelli strambi a Milano, Barbara D'Urso "libera" da Pomeriggio 5 è a Londra a studiare inglese. I due sono amici da moltissimo tempo e proprio qualche anno fa, nel 2015, la conduttrice è stata ospite dell'ex giudice di Masterchef a New York durante il periodo natalizio.

Forse non è un caso questo improvviso interessamento alla lingua inglese della D'Urso e l'appello social di Bastianich che sa tanto di "coming soon". E se il giornale che aveva tra le mani la conduttrice, il New York Times, fosse un indizio? Che ci sia un programma o una collaborazione in vista tra i due? Un viaggio insieme? Un Pechino Express con Joe vincitore in carica?.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 6 Settembre 2023, 19:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA