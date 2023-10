Mara Venier, le anticipazioni di Domenica In: in studio Paola Perego, Simona Ventura e Lino Banfi

di Redazione web

Mara Venier è pronta a tornare con una nuova puntata di Domenica In che, come di consueto andrà in onda anche domani, domenica 29 ottobre, a partire dalle 14.00 su Rai1. Anche nella prossima puntata, la conduttrice veneta avrà il piacere di avere in studio vari ospiti tra cui alcuni dei protagonisti di Ballando con le Stelle, Paola Cortellesi che presenterà il suo nuovo film e una delle coppie comiche più amate dello spettacolo italiano: Tullio Solenghi e Massimo Lopez.

La nuova puntata di Domenica In

Saranno le concorrenti Paola Perego, Simona Ventura e Carlotta Mantovan le protagoniste del talk su Ballando con le Stelle che apre la Domenica In di Mara Venier, in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma. In qualità di opinionisti ci saranno Selvaggia Lucarelli, Guillermo Mariotto, Minnie Minoprio ed Alberto Matano, in collegamento telefonico. Poi, Paola Cortellesi interverrà per presentare il suo primo film da regista "C'è ancora domani", uscito in questi giorni nelle sale cinematografiche ed accolto con grande entusiasmo, mentre Lino Banfi, tra i protagonisti della 18esima edizione di Ballando con le stelle, si racconterà tra carriera e vita privata, ripercorrendo gli anni dell'avanspettacolo fino al grande successo al cinema e in tv. Tullio Solenghi e Massimo Lopez, una delle coppie di attori più amate dal grande pubblico, interverranno per presentare il loro nuovo spettacolo teatrale "Dove eravamo rimasti", oltre ad essere protagonisti del gioco quiz sui 70 anni della tv, condotto questa settimana da Barbara Foria.

Infine, l'ultimo ospite di Mara Venier sarà il regista Ferzan Ozpetek che sarà presente in studio con alcuni attori del cast del suo ultimo film "Nuovo Olimpo", applauditissimo alla Festa del Cinema di Roma e visibile dal 1° novembre sulle piattaforme streaming.

