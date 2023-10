Mara Venier compie 73 anni, la dolce dedica del marito Nicola Carraro: «Auguri amore mio grande»

di Redazione web

Mara Venier oggi, venerdì 20 ottobre, compie 73 anni e sta festeggiando sui social, postando sul proprio profilo Instagram, tutte le storie in cui i suoi amici più cari, del mondo dello spettacolo e non, la taggano per augurarle un buon compleanno. La conduttrice veneta è davvero molto amata dal pubblico italiano che le dimostra sempre grande affetto ma Mara è tanto amata anche dal marito Nicola Carraro che le ha dedicato dolci parole.

Il post Instagram di Nicola Carraro

Nicola Carraro, il marito di Mara Venier, è molto riservato e sui propri profili social non è attivo come, invece, lo è la moglie. Oggi, però, è un giorno speciale e il "fan accanito di Mara", come si definisce nella sua biografia Instagram, le ha dedicato uno scatto di qualche anno fa mentre soffiano insieme su una candelina al cui fianco c'è un dolcetto al cioccolato. Nicola ha scritto: «Auguri amore mio grande», aggiungendo qualche cuore rosso e tre rose. Il post ha riscosso moltissimo successo, anche perché la coppia piace molto al pubblico e il commento della conduttrice veneta non ha tardato ad arrivare, Mara, infatti, ha scritto: «Grazie amore mio».

"La zia" ha sempre detto che suo marito è una delle persone più importanti della sua vita ed è sempre al suo fianco in ogni situazione.

Mara Venier e i social

Mara Venier è molto attiva sui social e, infatti, oggi, in occasione del suo compleanno, ha pubblicato moltissime storie che la ritraggono insieme ad amici e colleghi. La conduttrice, oltre ad essere molto seguita in televisione, è anche tanto amata su Instagram: il suo profilo conta quasi due milioni e mezzo di follower.

