Emma a Domenica In: «Vedere papà soffrire mi ha devastato più della morte stessa»

Emma Marrone ospite a 'Domenica In' si è raccontata a cuore aperto tra carriera e vita. Con Mara Venier ricorda il padre morto di leucemia e dichiara: «La cosa che devo ancora curare, che devo ancora sistemare, che mi ha devastato più della morte stessa, è stato vedere il mio supereroe, bello, grande, diventare sempre più piccolo, sempre più sofferente e sentirmi inerme davanti a tutto questo... Avrei fatto di tutto per lui, ma non potevamo fare niente e quindi questo mi ha fatto molto male, vedere mio padre stare così tanto male, soffrire tanto...».





