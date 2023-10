Emma e il post sexy per ringraziare i fan: sotto la canotta...Poi, il selfie con Ornella Vanoni

di Redazione web

Emma, in questi giorni, sta promuovendo il suo nuovo disco "Souvenir" che sta già riscuotendo moltissimo successo tra i suoi fan che, da anni, la seguono appassionatamente. La cantante, che ha spopolato con l'ultimo singolo intitolato "Iniziamo dalla fine", è molto attiva su Instagram dove, quasi ogni giorno, pubblica storie o foto per tenere sempre aggiornati i suoi follower. Così, ha fatto anche qualche ora fa.

Amici, Emma e Maria De Filippi in lacrime dopo l'esibizione di Mew: «Libera le tue fragilità»

Il post Instagram di Emma

Emma, durante la puntata di domenica scorsa di Amici, ha detto di essere molto contenta del suo lavoro e davvero orgogliosa del suo ultimo disco appena uscito. Tutto questo successo, lo deve anche, in parte, ai suoi fan che, da quando si è fatta conoscere all'interno del talent show più famoso d'Italia, non l'hanno mai più lasciata.

Quindi, è per loro l'ultimo post Instagram che la cantante ha pubblicato nelle scorse ore. Emma, nella prima foto, appare in tenuta casalinga ma sexy perché indossa una canotta e gli slip e con i capelli che, in parte, le coprono il viso, stringe una tazza con la scritta: "I love Emma". Poi, la cantante scrive una dedica ai suoi fan: «Di essere felice, felice per niente...

Il selfie con Ornella Vanoni

Infine, nelle sue storie Instagram, Emma ha pubblicato un selfie con la collega e amica, Ornella Vanoni che fa una linguaccia verso lo smartphone. Le due si sono sempre supportate a vicenda ed Emma ha sempre detto di essere una grande ammiratrice di Ornella.

