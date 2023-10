Emma Marrone in lacrime ripensa al papà e si scusa con i fan: il video commuove il web

di Redazione Web

Emma Marrone ha perso il papà Rosario l'anno scorso a settembre a causa di una leucemia. E, da allora, non c'è occasione in cui la cantante non ricordi il suo papà. Infatti, a pochi giorni dalla pubblicazione del suo nuovo album intitolato Souvenire, Emma Marrone in questi giorni sta girando l'Italia per i suoi firmacopie. Tuttavia, nelle ultime ore, mentre Emma stava svolgendo il suo lavoro al centro commerciale "Campania" è partita la canzone 'Intervallo', scritta per il suo papà. E in quel momento, la cantante non è riuscita a trattenere le lacrime. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Emma Marrone, il mistero dell'assenza social: «Tornerò come una rosa»

Emma Marrone e la frecciatina agli ex: «Se proprio devo parlare di cose brutte…»

la sua commozione il modo in cui si scusa con quel ragazzo la delicatezza e la purezza di questo momento boh sono in lacrime per mille motivi diversi pic.twitter.com/SskYe1CQmu — •LP• 🫧 (@isorrisidiem) October 14, 2023

Emma Marrone e il ricordo del papà

Emma Marrone in lacrime si è fermata con la firma degli album a causa della forte emozione.

Emma Marrone ha recentemente ha spiegato in diverse interviste che il brano Intervallo è dedicato al suo papà: «Nel ritornello scrivo "e mentre tu sei già arrivato io sono a metà strada". E racconta la storia della notte che è andato via mentre io ero a Roma».

Ultimo aggiornamento: Domenica 15 Ottobre 2023, 13:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA