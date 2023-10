Emma Marrone, il mistero dell'assenza social: «Tornerò come una rosa»

di Redazione Web

Emma Marrone negli ultimi giorni ore è stata al centro del gossip a causa di un presunto flirt con Tony Effe. Il motivo? La chimica tra i due sul palco è stata tale da far insinuare il sospetto che tra i due ci fosse qualcosa. Tuttavia, entrambi i cantanti hanno smentito questa voce negando e sottolineando che tra loro c'è una splendida amicizia. E proprio nelle ultime ore, l'ex vincitrice di Amici ha spiegato ai suoi fan il motivo per il quale in questi giorni sarà poco presente sui social. Ma andiamo a vedere cosa ha detto nel dettaglio.

Emma Marrone è stata chiara e soprattutto ha spiegato con estrema semplicità per quale motivo non avrà modo di utilizzare i social in questi giorni. «Buongiorno e scusate l'assenza che ci sarà nei prossimi giorni. - ha sottolineato Emma Marrone nelle sue Instagram stories -. Perché ovviamente ad una settimana dall'uscita del disco non ti metti a fare i lavori a casa? Genia.

Dalle Instagram stories è possibile notare che per la cantante è arrivato il momento e la vogla di trasformare il suo spazio vitale rendendolo più bello e più moderno. Naturalmente con un pizzico di stress e soprattutto di "autoironia" che alla cantante, non manca mai.

Adesso non ci resta che aspettare per avere evtuali aggiornamenti in merito.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 2 Ottobre 2023, 15:24

