Cesare Cremonini, l’esperienza musicale più importante: «Un anno fa…»

di Redazione Web

Duettare con una leggenda della musica come Lucio Dalla era un sogno che Cesare Cremonini ha coltivato per molto tempo e che l'anno scorso è diventato virtualmente realtà. Questo duetto ha prodotto un capolavoro della musica italiana come Stella di mare. Da quel momento in poi Cesare Cremonini ha scritto un nuovo importante capitolo del suo percorso musicale e ha voluto ricordarlo anche a distanza di un anno attraverso un post che ha pubblicato sul suo profilo Instagram. Andiamo a vedere cosa ha scritto nel dettaglio.

Emma Marrone e la frecciatina agli ex: «Se proprio devo parlare di cose brutte…»

«Un anno fa usciva “Stella di mare” con Lucio Dalla - ha scritto Cesare Cremonini a corredo del suo post Instagram -.

Cesare Cremonini ha più volte sottolineato che 'Stella di mare' non è una canzone ideologica, ma un pezzo d’amore universale. Un’operazione dettata, più che dalla nostalgia, dal senso di responsabilità che il cantante sente di avere nei confronti della tradizione cantautorale bolognese.

Ultimo aggiornamento: Sabato 30 Settembre 2023, 17:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA