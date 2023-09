Vanessa Incontrada e Alessandro Siani a Verissimo: «Il nostro legame professionale non si spiega». Claudio Bisio (geloso) irrompe in studio

di Redazione web

Vanessa Incontrada e Alessandro Siani sono stati i primi ospiti della puntata di oggi, sabato 30 settembre, di Verissimo. Silvia Toffanin ha intervistato i due conduttori e attori che, questa sera, andranno in onda su Canale 5 con la prima puntata della nuova stagione di Striscia la Notizia. I due hanno raccontato il loro legame professionale che, fin da subito, si è trasformato anche in una bella amicizia. Poi, l'intervista è stata interrotta da Claudio Bisio un po' geloso.

Vanessa Incontrada e Alessandro Siani non vedono l'ora di ritornare dietro al bancone di Striscia la Notizia che tornerà questa sera su Canale 5 alle 20.40. La coppia, che ormai da tre anni intrattiene il pubblico con il tg satirico, ha detto di essere molto affiatata e, proprio questo ha fatto ingelosire Claudio Bisio che si trovava dietro le quinte. Il conduttore e attore, che per anni ha lavorato con la conduttrice spagnola, è entrato in studio dicendo che era un po' geloso di questo legame e, poi, ha scambiato qualche battuta con il pubblico, Silvia Toffanin e i due colleghi. Infine, Claudio, dopo avere annunciato che forse ci sarà una terza parte di "Benvenuti al Sud" insieme ad Alessandro, ha salutato tutti ed è uscito di scena. Continuando la sua intervista rigurdante il rapporto lavorativo con Siani, Vanessa ha dichiarato: «Io e Alessandro siamo molto legati ed è strano perché è stato così fin dall'inizio.

Infine, Vanessa Incontrada ha voluto specificare che, ultimamente, non rilascia più molte interviste scritte: «Preferisco parlare perché, più volte, ho visto che le mie parole sono state travisate e così non va bene e non mi piace. Scrivono frasi che non ho mai pronunciato e, poi, sono costretta a difendermi».

