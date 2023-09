Vanessa Incontrada choc: «In Spagna la polizia funziona, in Italia è una buffonata». Poi fa marcia indietro

di Redazione web

Vanessa Incontrada, in questo periodo, è molto impegnata con il suo lavoro in televisione. Reduce dai Tim Music Awards condotti insieme all'amico e collega Carlo Conti, la conduttrice spagnola tornerà dietro al bancone di Striscia La Notizia affianco ad Alessandro Siani e, poi, sul palco di Zelig con Claudio Bisio. Nei giorni scorsi, Vanessa ha rilasciato un'intervista in cui, oltre al lavoro e alla vita privata, si è espressa sulla giornalista spagnola molestata in diretta tv. La conduttrice aveva utilizzato parole dure in merito all'accaduto e, ora, fa marcia indietro. Ma andiamo con ordine.

Vanessa Incontrada, grave lutto: «Sarai sempre nel mio cuore mia piccola patuffola bianca»

Vanessa Incontrada e Rossano Laurini ancora insieme: «Mi sono di nuovo innamorata di mio marito, vorrei un altro figlio»

Le dichiarazioni di Vanessa Incontrada

Nell'intervista che Vanessa Incontrada ha rilasciato a La Stampa, analizzando la vicenda della giornalista spagnola molestata in diretta televisiva, aveva detto: «In Spagna abbiamo i nostri problemi, ma la polizia funziona. Qui in Italia per queste cose la giustizia è una buffonata. Rispetto ad anni fa le cose sono cambiate ma io a un uomo (uomo?) così non la faccio passare liscia e pur credendo nella libertà e nel perdono trovo che ci siano azioni imperdonabili. A uno così taglierei le mani. Ci vuole una giustizia che prende una posizione dura e drastica. Quel video mi ha scioccata. Il tizio lo hanno arrestato e portato in galera subito, ma in Italia non so se sarebbe successa la stessa cosa».

Le parole di Vanessa Incontrada hanno suscitato molte polemiche, soprattutto sui social e, per questo, la conduttrice ha voluto chiarire.

Le parole di Vanessa Incontrada

Vanessa Incontrada ha voluto chiarire le sue dichiarazioni in merito all'operato delle Forze dell'Ordine in Italia: «Le mie parole, su cui ho letto che sono nate polemiche, erano all'interno di un'intervista più ampia, nella quale mi è stato chiesto un commento su quanto accaduto a una giornalista spagnola, palpeggiata in diretta TV. Ci tengo a ribadire che il mio pensiero sul tema del rispetto delle donne, a me da sempre così caro, è e rimane questo: in Italia come in Spagna credo che ci sia spazio e si possa fare ancora meglio e in maniera più incisiva. Ribadisco che qualsiasi altra considerazione sull'operato della Polizia e delle Forze dell'Ordine, a cui va tutto il mio rispetto, non corrisponde al mio pensiero.

Ultimo aggiornamento: Sabato 16 Settembre 2023, 17:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA