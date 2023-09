Vanessa Incontrada incinta? L'attrice: «Me lo chiedono tutti i giorni, ecco la verità»

di Redazione web

Vanessa Incontrada è una delle conduttrici italiane più amate dal pubblico del piccolo schermo. L'attrice, spesso, si è prodigata sui social con vari messaggi che riguardano l'accettazione di sé, del proprio corpo e della propria persona. Per lei, il messaggio del bodypositivity è fondamentale e è importante anche la discrezione delle persone che, molto spesso, sono indelicate. Ad esempio, in una recente intervista, Vanessa ha rivelato il motivo per cui molte persone la fermano per strada quando la incontrano.

Le dichiarazioni di Vanessa Incontrada

Vanessa Incontrada ha rilasciato un'intervista a La Stampa in cui fa chiarezza su alcuni gossip che, negli ultimi tempi, l'hanno riguardata. Qualcuno, infatti, continua a pensare che la conduttrice stia progettando un'altra gravidanza. Vanessa, quindi, ha detto: «In un'intervista ho detto che se la vita decidesse per me sarebbe bello avere un altro figlio e se arrivasse ben volentieri. Da lì a dire che sono incinta ne passa. Il problema è che tutti i giorni qualcuno mi ferma: "Vanessa, ma sei incinta?" Sono sfinita, ma non incinta. Qualche giorno fa un'amica è venuta a casa mia con la sua bambina piccolissima e abbiamo fatto una foto insieme che ho messo su Instagram. Non lo avessi mai fatto. Di colpo una valanga di messaggi: "Vanessa, non sapevo che avessi partorito, perché non lo hai detto prima…" Ma la gente come sta? Non approfondisce, rimane sulla superficie e questo è tristissimo».

Vanessa Incontrada e i progetti lavorativi

Infine, Vanessa Incontrada ha spiegato quali sono i nuovi progetti lavorativi a cui si sta dedicando: «Sto lavorando a una nuova fiction che sarà una storia più cruda delle altre, dove metterò in campo un’altra parte di me. Poi, ho in previsione anche il film Amazon per il Natale del prossimo anno e c’è il teatro. Uno spettacolo che porto in scena da due anni: Scusa sono in riunione, ti posso richiamare? con Gabriele Pignotta attore, regista e autore; inizio a dicembre e dopo un break riparto a marzo».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 15 Settembre 2023, 15:54

