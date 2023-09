Rosanna Lambertucci a Verissimo, pazza d'amore (a 77 anni): «Con Mario è il mio terzo matrimonio, ma è come fosse il primo»

di Redazione web

Rosanna Lambertucci e il marito Mario Di Cosmo hanno raccontato la loro lunga storia d'amore a Silvia Toffanin che, nello studio di Verissimo, ha chiesto loro quali siano stati i momenti più belli del loro matrimonio. La conduttrice televisiva e il compagno fanno, ormai, coppia fissa da otto anni e lei era alle sue terze nozze, mentre, lui alle prime. Entrambi erano molto emozionati durante la cerimonia e si sono emozionati anche durante l'intervista a Verissimo.

L'intervista di Rosanna Lambertucci a Verissimo

Rosanna Lambertucci, 77 anni, e il marito Mario Di Cosmo si sono sposati il 7 luglio scorso a Sabaudia in una cerimonia riservata a pochi intimi. La conduttrice ha raccontato: «In realtà, da prima ad adesso che siamo sposati, non è cambiato niente perché noi stiamo insieme da 8 anni. Che siamo marito e moglie l’ho realizzato davvero qualche giorno fa perché lui ha risposto a una domanda dicendo: “Devo chiedere a mia moglie”. Inizialmente, io ero titubante perché ero in imbarazzo, non sapevo se sposarsi fosse la cosa giusta. Mia suocera mi ha incoraggiato a sposarmi e una volta mi ha detto: “Senti Rosanna, guarda che Mario ha avuto molte relazioni, ma mai con nessuna mi aveva parlato di matrimonio”. Quindi, io mi sono anche inorgoglita, mi faceva piacere questa cosa. Mario mi ha chiesto di sposarlo al luna park. Questo per me è il terzo matrimonio che, però, ho vissuto come se fosse il primo. Io ero molto emozionata, avevo il terrore di commuovermi, di non farcela, di piangere e, invece, è andato tutto bene. Mia figlia Angelica ha fatto da testimone e la mia nipotina mi ha accompagnata all’altare».

La differenza di età

Durante l'intervista a Verissimo, Rosanna Lambertucci ha aggiunto: «La differenza di età è ciò che, inizialmente, mi ha frenato un po' perché io sono più grande di lui (la conduttrice ha 77 anni, il compagno 62, ndr).

