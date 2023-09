Temptation Island, Isabella e Manuel (in lacrime) a Verissimo: «Abbiamo vissuto momenti molto difficili»

di Redazione web

Isabella Recalcati e Manuel Marascio sono stati ospiti nel salotto di Verissimo su canale 5 e hanno raccontato a Silvia Toffanin la loro storia d'amore che il grande pubblico ha conosciuto durante l'ultima edizione di Temptation Island. La coppia ha abbandonato quasi subito il reality show perché la voglia di chiarire alcune incomprensioni è stata più forte dei tempi televisivi. Isabella e Manuel hanno parlato anche di un momento molto difficile della loro storia.

Vanessa Incontrada e Alessandro Siani a Verissimo: «Il nostro legame professionale non si spiega». Claudio Bisio (geloso) irrompe in studio

Verissimo, Gessica Notaro con il marito Filippo Bologni: «Mio padre, morto quando avevo 20 anni, e quell'arcobaleno all'improvviso: al matrimonio era lì con me»

Isabella Recalcati e Manuel Marascio si sono raccontati a Verissimo dove hanno detto: «Le difficoltà della nostra coppia sono dovute dalle incomprensioni, anche difficili da far combaciare. Stiamo insieme, comunque, da tre anni e mezzo, quasi quattro, e siamo molto innamorati. Temptation ci ha fatto molto bene».

Poi, Isabella ha continuato dicendo: «Da quando siamo usciti, mi sono un po’ calmata, certe cose gliele dico in maniera molto più specifica. Io lo so che lui sta dando il massimo e, infatti, vedo che, molto più di prima, organizza qualche uscita o qualcosina da fare insieme. Io, a Temptation mi sono sentita un po’ ferita perché sembrava che fossi la ragazza viziata e, invece, non è così. A me piace tutto di lui. Per me, lui può fare tutto nella sua vita e quello che io voglio è che non si butti giù quando incontra una difficoltà. Io inizialmente lo volevo presentare alla mia amica ma poi me lo sono tenuto io». Manuel ha, poi, aggiunto: «Io ho proposto io di partecipare a Temptation proprio per alcune incomprensioni. Anche io adesso sto cercando di essere più sicuro e di mettere da parte le mie insicurezze. Quello che faccio per lei non lo faccio perché voglio accontentare un suo capriccio, lo faccio perché sono innamorata. Noi ci siamo incontrati in un locale a Milano e per me è stato un colpo di fulmine».

Il momento difficile di Isabella e Manuel

Infine, Isabella Recalcati e Manuel Marascio hanno raccontato, senza entrare troppo nei particolari, un momento molto complicato che hanno vissuto qualche anno fa.

Ultimo aggiornamento: Sabato 30 Settembre 2023, 17:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA