Sandra Milo, lacrime a Verissimo per la sorella morta: «Lei era tutto per me, non mi ha mai fatta sentire sola»

di Redazione web

Silvia Toffanin ha chiuso la puntata di Verissimo di oggi, sabato 30 settembre, con l'intervista a Sandra Milo. L'attrice si è confessata nel programma televisivo di canale 5 tra gioie e dolori vissuti nella sua vita, parlando del recente lutto che ha vissuto. Infatti, a giugno, è venuta a mancare la sorella Maia che ha lasciato un grande vuoto.

Poi, Sandra ha parlato dei suoi figli che ama sopra a ogni cosa.

Verissimo, Rosanna Lambertucci pazza d'amore a 77 anni: «Con Mario è il mio terzo matrimonio, ma è come fosse il primo»

Temptation Island, Isabella e Manuel (in lacrime) a Verissimo: «Abbiamo vissuto momenti molto difficili»

Il dolore di Sandra Milo per la morte della sorella

Il primo tema toccato durante l'intervista di Sandra Milo, 90 anni, a Verissimo, è stata la morte recente dell'amata sorella Maia. L'attrice ha raccontato: «Mia sorella è venuta a mancare ma stava male da un po’, aveva avuto un ictus.



Poi, Sandra Milo ha ricevuto un dolce messaggio dal figlio Ciro e ha commentato in questo modo: «Io amo tantissimo i miei figli perché sono tanto premurosi, soprattutto Ciro, è dolcissimo con me, capisce i miei bisogni, anche le mie figlie Azzurra e Deborah, però, loro credono che io sia una specie di WonderWoman e pensano riesca sempre a fare tutto».

Le parole di Sandra Milo

Infine, Sandra Milo ha parlato della sua paura più grande: «Il pensiero che mi preoccupa di più è che voglio vivere tanto perché voglio stare vicina ai miei figli, credo che abbiano bisogno di me. Questo per me è il senso dell’utilità, la mia vita ha un senso, io mi sento forte e bene e magari riesco anche a fare cose apparentemente impossibili. Io ho molta fede, la vita è meravigliosa e non è vero che quando si va via, si scompare, credo che in qualche modo si continui a vivere sempre».

Ultimo aggiornamento: Sabato 30 Settembre 2023, 18:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA