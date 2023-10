Fedez è ancora ricoverato all'ospedale nel reparto di chirurgia al Fatebenefratelli Sacco di Milano: domenica si sarebbe verificato un nuovo episodio di sanguinamento che lo ha fatto tornare in sala operatoria per una sutura. Per Fedez è stata quindi necessaria una nuova trasfusione: il rapper in sala operatoria per una gastroscopia urgente per tamponare il sanguinamento di un'altra ulcera.