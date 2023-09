Biagio Antonacci, concerto improvvisato in piazza: «Show segreto». Ecco dove

di Redazione Web

Uno show in strada a sorpresa o meglio dire, in segreto. Lo hanno fatto i più grandi artisti: dagli U2 a Paul McCartney e tra gli italiani anche Claudio Baglioni. Non voleva essere da meno Biagio Antonacci che della musica ha fatto tutta la sua vita. Infatti, nelle ultime ore il cantante ha condiviso un video, attraverso un post pubblicato sul suo profilo Instagram, che mostra un momento speciale insieme ai suoi fan. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

«Show segreto». Sono queste le parole che Biagio Antonacci ha scritto a corredo del post che ha pubblicato sul suo profilo Instagram. Un momento emozionante per fortuna ripreso dagli smartphone. In piazza sull'isola di Ventotene, provincia di Latina, il cantante ha stupito i suoi fan cantando e suonando 'Sognami' anche in francese.

Biagio Antonacci in tutta la sua umiltà ha dato prova di quanto sia felice in mezzo a così tanta gente.

