Cristina Scuccia scrive una canzone. Un fan: «Ti conoscevo come cantante e non cantautrice». Lei risponde così L'ex suora è stata in grado di cambiare la sua vita spogliandosi del suo velo per dedicarsi solo alla musica







di Redazione Web Il cambiamento di Cristina Scuccia è iniziato già da un bel po', dopo la sua vittoria di The Voice. Oggi, l'ex suora fa solo la cantante e si gode giorno dopo giorno la sua passione. Cristina Scuccia è stata in grado di cambiare la sua vita spogliandosi del suo velo per dedicarsi solo alla musica. Una passione infinita che coltiva con cura e dedizione. Infatti, nelle ultime ore, Cristina Scuccia ha pubblicato nelle sue Instagram stories un nuovo pezzo da lei scritto. Numerossissimi sono stati i commenti dei suoi follower che non sono riusciti a trattenere l'entusiasmo. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cristina Scuccia (@cristinascuccia) Cristina Scuccia su Instagram «Cosa sceglieresti una vita piena d'amore o una vita senza amore ma piena di successi? - ha chiesto ai suoi fan Cristina Scuccia -. E ancora: «Parole che toccano il cuore». C'è stato un commento di un fan che ha catturato l'attenzione dell'ex suora: «Ti conoscevo come cantante ma se l'hai scritta tu hai un futuro come cantautrice». E lei risponde così: «Più che cantautrice mi definisco una sognatrice sempre con gli occhi all'insù verso il cielo. Grazie mille». Ultimo aggiornamento: Venerdì 29 Settembre 2023, 15:18

