Emma Marrone e Mara Venier in lacrime a Domenica In: il brano dedicato al papà della cantante morto di leucemia commuove tutti

Emma Marrone continua a emozionare ed emozionarsi. Oggi, a Domenica In con Mara Venier, il racconto della nascita del nuovo album Souvenir, uno dei più belli e dolorosi per la cantante che, a distanza di una settimana dalla sua uscita, è ancora primo in classifica. Disco vendutissimo, che la cantante ha portato oggi a Domenica In, facendo ascolatare a Mara Venier il brano 'Intervallo', dedicato al papà morto di leucemia. E l'ascolto del brano ha fatto commuovere anche zia Mara.

La canzone, infatti, è una dedica al papà, morto di leucemia, lo scorso settembre 2022. Mara Venier, oggi a Domenica In, ha voluto fare un regalo a Emma Marrone: l'ascolto del brano completo durante la trasmissione. Applausi per la cantante e la conduttrice in lacrime: una scena che ha conquistato il web, con i fan che hanno supportato Emma Marrone sui social inondandola di messaggi di affetto.





Emma Marrone, ringraziamenti ai fan

Grazie a tutte le persone che mi hanno aiutata a realizzare questa meraviglia! - ha scritto Emma Marrone sui social -Sono senza parole.. Vi amo infinitamente..

Le lacrime di Emma Marrone

Ogni brano è un discorso a se stante ma, «ci sono diversi concetti che tornano in diversi brani dell'album, che si completano, alcuni brani sono la prosecuzione di altri o un altro punto di vista sullo stesso orizzonte. 'Amore cane' è collegato a 2Sentimentale' che è collegato a 'Indaco', tre modi diversi di raccontare la stessa storia d'amore: poetico, aggressivo e spudorato, malinconico», ha spiegato la cantante all'AdnKronos.

Emma Marrone che si era già commossa all'arrivo di una notizia tanto bella quanto inaspettata. L'album Souvenir a distanza di una settimana dalla sua uscita è ancora primo in classifica. Disco vendutissimo, Souvenir si conferma il successo autunnale dell'ex cantante di Amici. Sono lacrime di gioia, quindi, quelle di Emma Marrone, che le ha condivise sui social negli scorsi giorni, emozionando tutti i fan.

