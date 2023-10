Maluma diventa papà, l’annuncio al concerto: «Oggi è uno dei momenti più speciali della mia vita»

Maluma, il cantante colombiano classe 1994, nelle ultime ore ha dato un annuncio importante ai suoi fan. Con un toccante video che riprende i momenti salienti della storia d'amore con la fidanzata Susana Gomez proiettato durante il concerto a Washington DC del tour mondiale “Don Juan Tour”, Maluma ha annunciato la gravidanza della sua fidanzata. Ma andiamo a vedere cosa ha scritto il cantante sul suo profilo Instagram.

