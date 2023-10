Renato Zero, l'assalto dei paparazzi a Milano: la sua reazione sorprende tutti VIDEO

di Redazione Web

Le giornate d'autunno sono perfette per godersi lunghe passeggiate soprattutto nel primo pomeriggio. E lo sa bene Renato Zero che nelle ultime si è mostrato in versione paparazzo. A passeggio per Milano e rigorosamente vestito di nero, il cantautore, accortosi dei paparazzi (quelli veri...), ci gioca con il suo iPhone, scattando foto a ripetizione. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Simona Ventura e Samuel Peron, l'anticipazione a Ballando: «Spoiler su cosa faremo»

Emma Marrone in lacrime ripensa al papà e si scusa con i fan: il video commuove il web

Renato Zero paparazzato

Il video di Renato Zero, uno dei performer più trasformisti della musica italiana, è diventato subito virale ottenendo tantissime visualizzazioni.

Numerosissimi sono stati i commenti di molti utenti. «Sembra l'imitazione di Panariello, che imita Renato Zero», ha scritto un utente. E ancora: «Ma Renato zero è fratello di Ozzy Osbourne?».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 18 Ottobre 2023, 16:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA