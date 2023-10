Guè Pequeno: «Spendo più di 5mila euro al mese su OnlyFans, è peggio del gioco d'azzardo»

di Redazione Web

Guè Pequeno, ex del gruppo Club Dogo ha parlato della sua carriera, della sua vita da single e della sua passione per le donne. Il rapper ha raccontato della sua dipendenza da OnlyFans e ha ammesso di non poterne più fare a meno. «Per me è peggio del gioco d'azzardo. Il mio commercialista pensava che fossi vittima di una truffa online». Ma andiamo a vedere cosa ha detto nel dettaglio il rapper.

Le parole di Guè Pequeno

«Ho dovuto dire al mio commercialista che ero io a sborsare soldi a ogni ora del giorno, anche alle 4 del mattino - ha raccontato il rapper in un'intervista durante il podcast Growing up italian-. Spendo tantissimo, migliaia di euro. Più di 5000 euro al mese. È la truffa del futuro».



Dopo ha aggiunto: «Poi sai che cosa? Senza mancare di rispetto a nessuno, anzi sì tanto ormai: ma io posso accettare un consiglio economico-finanziario da un influencer che non ha la terza media o da una che sta a pe***a su OnlyFans? Perché poi il personaggio è quello».

