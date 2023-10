Elodie, Paolo Crepet a Pomeriggio 5: «Se arrivi a mostrarti nuda, è la fine»

di Redazione Web

Elodie è tra le cantanti più amate dal pubblico italiano: sia per la sua musica che per la sua sensualità soprattutto quando decide di mostrarsi senza veli e totalmente al naturale. E proprio negli ultimi giorni Elodie ha posato nuda per l'uscita del nuovo brano "A fari spenti". Tuttavia, nelle ultime ore Paolo Crepet ospite a Pomeriggio 5, il programma condotto da Myrta Merlino, ha voluto esporre la sua opinione in merito alla decisione di Elodie di mostrarsi nuda nel videoclip. Ma andiamo a vedere cosa ha detto nel dettaglio.

"Quando arrivi a mostrarti nudo vuol dire che è la fine"#PaoloCrepet a #Pomeriggio5 pic.twitter.com/aYj61Awx2Z — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) October 11, 2023

Le parole di Paolo Crepet

«Questo è evidente, se sei dentro il mercato qualsiasi cosa è una scelta di mercato - ha spiegato Paolo Crepet a Myrta Merlino durante la messa in onda di Pomeriggio 5 -.

Lo psichiatra ha aggiunto: «Io non ho nulla da ridire sulle ragazze o i giovani che si mostrano. Questo è sexy ed è interessante. Io ho qualche problema sul fatto di essere proprio nudi. Quando arrivi a mostrarti nudo vuol dire che è la fine».

