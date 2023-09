Marco Mengoni, tenera dedica a Donatella Versace: «Unica». Lei risponde così

di Redazione Web

La settimana della moda è giunta al termine. Eleganza, stile ma anche la tutela di tutte le minoranze. Si sono chiuse nel segno dell'impegno civile le giornate della Milano fashion week, dove al Teatro alla Scala ieri si è svolta la premiazione del Cnmi Sustainable Fashion Awards. Ed è stata proprio Donatella Versace che con il suo discorso ha incentivato alle buone pratiche ricevendo il premio con l'Equality ed Inclusisvity Award per il suo impegno alla comunità LGBTQIA+. A tale proposito, Marco Mengoni ha voluto dedicare alla stilista un tenero messaggio sul suo profilo Instagram. Andiamo a vedere cosa ha scritto nel dettaglio.

«Lavoriamo insieme per un futuro in cui l'amore è amore e l'uguaglianza è realtà per tutti - ha scritto Marco Mengoni a corredo del suo post Instagram -. Per favore, alzatevi in ​​piedi per rendere omaggio alla vincitrice del Premio Umanitario per l'equità e l'inclusività, un'ottima amica.

Sono stati più di 1300 gli invitati mischiati al Gotha del mondo fashion internazionale. Tra questi anche all'attrice americana Julianne Moore, la modella Bianca Balti, la cantante Elodie, l'attrice Madalina Ghenea e Chiara Ferragni e Chiara Scelsi.

Ultimo aggiornamento: Martedì 26 Settembre 2023, 17:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA