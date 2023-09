Adriano Panatta, la confessione: «Il tradimento di Mita Medici con Loredana Bertè? Persi la testa, ancora oggi mi vergogno»

Nel corso del programma di Rai Radio2 "Touché" condotto da Paola Perego e Adriano Panatta, l'arrivo dell'ospite Paolo Bertolucci è stata occasione per rispolverare confessioni e vecchi tradimenti da parte dell'ex tennista.

«Eravamo una coppia di fatto, vivevamo insieme, io cucinavo e lui lavava i piatti» ha esordito Panatta nel salutare l'amico ed ex collega Bertolucci. «Se abbiamo mai litigato?», raccontato lui, «Certo, in campo. Poi siamo stati giorni insieme in albergo condividendo colazione, pranzo e cena senza rivolgerci la parola». «Bertolucci ha sempre rimorchiato. Uscivamo insieme, lui era sempre pronto come un falchetto», ha ironizzato Panatta.

La confessione

Nel corso del programma radiofonico, in onda la domenica pomeriggio di Rai Radio2 dalle 18 alle 19.30, si è poi parlato di tradimento e dei suoi segnali: «Se l'uomo che tradisce inizia ad andare in palestra e a dimagrire, allora vuol dire che le nostre compagne possono stare tranquille», ha scherzato Bertolucci.

E, sul tema, Paola Perego ha colpito nel segno interrogando Panatta: «Si è parlato sui giornali della tua storia con Mita Medici. Raccontaci qualcosa». Il campione del tennis ha ammesso: «Di questa cosa ancora me ne vergogno. Stavo con Patrizia (Mita Medici, ndr). Stavamo insieme da un po', eravamo giovani. Lei stava facendo un tour, una sera dopo teatro eravamo a cena e arrivò Loredana Bertè.

