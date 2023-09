Arisa a Belve: «Forgiata a botte e licenziata da icona gay. Paola Iezzi? Me ne frego»

Per la prima puntata di Belve, a sedere di fronte a Francesca Fagnani ci sarà anche Arisa. La cantante parlerà degli apprezzamenti su Giorgia Meloni, della conseguente reazione della comunità Lgbtqi+ e anche delle dichiarazioni su Paola Iezzi, del duo Paola e Chiara.

L'artista, che non ha vissuto un periodo felice negli ultimi mesi, torna a parlare in televisione per un'intervista attesissima che si terrà questa sera su Rai2 in prima serata.

