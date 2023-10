Heidi Klum, la foto completamente nuda aspettando Halloween: «Vai alla grande o vai a casa»

di Redazione web

Heidi Klum, modella di 50 anni, è famosa per sfoggiare strepitosi costumi di Halloween dal 2000. Questa volta oltre alla consueta tradizione di travertirsi, la modella ha postato degli scatti in cui appare completamente nuda sui social.

Gli scatti sexy e i costumi di Halloween

La modella ha 50 anni e si è immortalata in uno scatto in cui mostra la sua bellezza senza età. Su Instagram Heidi Klum ha 11,6 milioni di follower. Lo scatto sexy la ritrae sdraiata con i capelli biondi che ricadono sul divano. La donna da anni tiene tutti col fiato sospeso nel periodo autunnale, famosa anche per i suoi outfit stravaganti a tema Halloween. Nella foto in questione Heidi Klum ha lasciato intendere che presto soddisferà la curiosità dei suoi fan, in merito nella didascalia ha scritto: «La calma prima della tempesta. 3 giorni a #heidihalloween2023. Il mio motto questo Halloween, VAI ALLA GRANDE O VAI A CASA». La tradizione della modella è nata nel 2000, da allora la donna ogni anno ha affascinato i fan con i suoi costumi. Parlando con People, Heidi ha detto: «Cerco sempre di trovare cose che le persone naturalmente non farebbero. La maggior parte delle persone fa infermieri o agenti di polizia, ma ero sempre alla ricerca di qualcosa che non avevo mai visto». L'anno scorso la donna si è vestita da verme gigante, chissà quali soprese riseverà ai fan quest'anno.

