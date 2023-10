Chiara Ferragni, la dedica per il compleanno di mamma Marina Di Guardo: «Mi hai insegnato tutto»

di Redazione Web

Chiara Ferragni si appresta a festeggiare il compleanno della mamma Marina Di Guardo. Il legame tra mamma e figlia è sempre stato molto forte e l'imprenditrice digitale non ha mai nascosto l'amore e l'ammirazione per Marina che si è sempre saputa rialzare con le sue forze e ha dato coraggio e sicurezza alle proprie figlie, Chiara, Francesca e Valentina.

«Ci sempre insegnato l'importanza di credere in noi stesse e di osare nella vita perché possiamo essere tutto ciò che vogliamo», ha detto Chiara in alcune interviste dove parlava di lei.

Andiamo a vedere la dolce dedica di Chiara alla mamma, nel giorno del suo 62esimo compleanno.

Chiara Ferragni, weekend da sogno di Vittoria e Leone a Firenze: dall'argilla ai tessuti, i bambini restano senza parole

Chiara Ferragni, è già Halloween: Leone e Vittoria pronti per dolcetto o scherzetto

La dedica di Chiara alla mamma

«Buon compleanno alla migliore mamma e nonna del mondo che mi ha insegnato tutto sull'amore e la fiducia in me stessa. Ti voglio troppo bene», ha scritto in un post Chiara Ferragni, per augurare un buon compleanno a Marina Di Guardo.

L'imprenditrice digitale ha condiviso alcuni scatti insieme alla mamma, dove appaiono anche Leone e Vittoria, i due nipotini che nonna Marina ama follemente, tanto da portarli spesso in vacanza con lei, mentre Chiara e Fedez sono in giro per il mondo a lavorare.

Ultimo aggiornamento: Domenica 29 Ottobre 2023, 12:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA