Chiara Ferragni, weekend da sogno di Vittoria e Leone a Firenze: dall'argilla ai tessuti, i bambini restano senza parole

Chiara Ferragni ieri sera è arrivata a Firenze, dove sta passando le giornate con diverse amiche, tra cui Veronica Ferraro. L'influencer non ha lasciato a casa la famiglia, nelle 'storie' sono apparsi Leone e Vittoria intenti in diverse attività.

La visita a Firenze

La giornata di oggi, l'influencer l'ha trascorsa con amici e famiglia. Tutti insieme hanno fatto diverse visite per la città di Firenze. Nelle 'storie' prima appaiono i bambini in uno studio artistico, intenti a realizzare piccoli oggetti con quella che sembra essere argilla, poi la famiglia è andata a visitare una fabbrica tessile. Leone, Vittoria e Chiara hanno concluso la giornata in un giardino, dove i bimbi hanno scritto i loro nomi con una grafia particolare.

Ultimo aggiornamento: Sabato 28 Ottobre 2023, 20:42

