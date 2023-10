Elettra Lamborghini, la dieta e il rimedio post sgarro: «Ieri ho fatto giornata detox»

di Redazione Web

Siamo nel clou dell'autunno: nel corpo si risveglia l'energia, il metabolismo accellera e si percepisce questa strana sensazione di vitalità e rinascita. Spesso in questa stagione si ci ritrova a fare i conti con le conseguenze di qualche sgarro in più e un fastidioso senso di gonfiore e pesantezza. E lo sa anche Elettra Lamborghini che nelle ultime ore ha pubblicato attraverso le sue Instagram stories la foto dove mette in mostra i suoi addominali rivelando di aver seguito una dieta detox. La cantante da pochi giorni si è trasferita a Miami e naturalmente le sue abitudini alimentari sono cambiate per qualche giorno. Ma andiamo a vedere cosa ha detto nel dettaglio.

Elettra Lamborghini dopo qualche giorno di spossatezza ha raccontato ai suoi fan attraverso le sue Instagram stories di aver iniziato una dieta detox, o meglio dire "dieta disintossicante". «Ieri ho fatto una giornata detox oppure qui ragazzi perdo tutto quello che ho fatto in questi mesi.

La cantante non ha intenzione di abbandonare la sua routine alimentare e infatti, ha capito che è arrivato il momento di depurare il suo organismo da tutte le tossine accumulate in questi giorni di relax, per via di qualche cibo un più calorico.

La dieta di Elettra Lamborghini

Elettra Lamborghini, vegetariana dal 2019, nella sua dieta ha ridotto i carboidrati nei suoi pasti, scegliendo sempre soluzioni smart e facilmente reperibili sul mercato, come il succo di mango, la frutta secca e le fragole. Nella sua dieta sono presenti fibre e proteine. In generale 5 sono i pasti: dalla colazione - spesso biscotti e latte di soia - alla cena con hamburger di soia o di farro, passando poi agli spuntini con insalate miste.

