Elettra Lamborghini, festa senza alcol: «Bevo solo acqua». Poi la partenza col marito

di Redazione Web

Elettra Lamborghini in viaggio. Miami è famosa in tutto il mondo per le sue immense spiagge di sabbia bianca, il clima mite tutto l'anno e la movida notturna. E lo sa bene anche la cantante, che nei giorni scorsi ha annunciato ai suoi fan di dover traslocare in Florida insieme a suo marito Afrojack. Il viaggio è iniziato ma la cantante nelle ultime ore ha deciso di fare tappa ad Amsterdam. In particolare al Festival tenutosi al Ziggo Dome ad Amsterdam. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Elettra Lamborghini e il trasloco: «Spero di non dimenticarmi nulla. Ecco dove andrò»

Elettra Lamborghini mostra il suo outfit: «Questo completo mi piace per uscire». Ma la realtà è sorprendente

Elettra Lamborghini ha pubblicato nelle sue Instagram stories una carrellata di foto e video del Festival tenutosi al Ziggodome di Amsterdam.

La cantante ha pubblicato un'altra foto nelle sue Instagram stories con a corredo un'altra didascalia: «Le uniche due sobrie al Festival».

Il trasloco a Miami

Nelle ultime ore Elettra Lamborghini ha annunciato ai suoi fan di esser diretta a Miami: la cantante ha pubblicato questa mattina una foto insieme a suo marito nelle sue Instagram stories con una breve didascalia a corredo. «Amsterdam to Miami. Family pic».

Ultimo aggiornamento: Domenica 22 Ottobre 2023, 14:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA