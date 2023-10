AmenCutti, il primo museo dedicato al Natale: aperto tutto l'anno, coinvolge un intero borgo. Ecco dove trovarlo

Ai visitatori sembrerà di vivere da protagonisti le scene di quei film - sono numerosi, a dimostrazione che il soggetto della sceneggiatura è molto popolare - dove ogni giorno è sempre Natale. Perché a Ponzano Romano, borgo storico alle porte della Capitale con uscita autrostradale sulla A1 nella tratta Roma-Firenze, ogni giorno apre le porte il primo museo italiano interamente dedicato al Natale.

Domenica 29 ottobre la festa di inaugurazione delle prime sale del Museo AmenCutti, composto da ambienti e oggetti natalizi. Si tratta di un Museo Diffuso: presto la struttura funzionerà a pieno regime quindi, oltre agli ambienti visitabili al chiuso all'interno di un palazzo fiabesco, si potrà anche passeggiare e fare shopping tra le vie del Natale che a Ponzano Romano verranno allestite 365 giorni all'anno.

Difficile resistere alla tentazione di immergersi nella magia del Natale, il richiamo non attira solo i bambini ma anche adulti di ogni età. La prenotazione è obbligatoria e va effettuata all'indirizzo https://museoamencutti.okticket.it/it/biglietti

Cosa troveranno i fans del Natale già in questa prima fase di allestimento del Museo AmenCutti? L’Ufficio di Babbo Natale, la Sala da pranzo, le vetrine natalizie. Gli ambienti natalizi si potranno vedere attraverso grandi vetrine che si affacciano su via Venti settembre, la via del Natale. Le vetrine si illuminano a partire dalle ore 17:00 fino alle 20:00. Infine la scena che raccoglierà centinaia di "Wow": la sala da pranzo che si accende varcando la soglia dell'Arco di Natale.

Il Museo AmenCutti ha già testato il gradimento delle persone: a testimoniarlo una foto che riprende centinaia di visitatori in fila lo scorso anno.

Curiosa anche la storia che porta dritta dritta alla creazione del primo museo italiano interamente dedicato al Natale. Una gestazione durata anni e anni, quasi una rivalsa: "Mia madre odia il Natale, non mi ha mai consentito di festaggiarlo come volevo fin da bambino - confessa Alessandro Consiglio, direttore del Museo -. Così ho iniziato a collezionare in gran segreto oggetti natalizi da tutto il mondo. Ecco, quello che le persone visiteranno è la nostra Collezione del Natale, visto che è stata fondata anche l'Associazione Italiana Natale. Oggetti che dovevo mettere un po' dovunque presso amici e parenti, proprio perché non potevo tenerli a casa. E nasce così anche l'idea del museo diffuso in un borgo davvero incantevole come Ponzano Romano".

Il Museo vuole quindi risvegliare l’identità celata del paese di Ponzano Romano. E' composto da locali risanati con cura da parte dell'ideatore, si sviluppa nel centro storico del borgo del XIV secolo ed è strutturato in un percorso interno ed uno esterno con ambienti che si affacciano direttamente sulla strada.

L’architettura delle stanze è stata valorizzata riportando in auge i vecchi soffitti a cassettoni, recuperando stabili fatiscenti e arricchendo il tutto con una collezione pluridecennale di oggetti e suggestioni natalizie.

Ora non resta che prenotare per esserci. Info: https://museoamencutti.okticket.it/it/biglietti

Ultimo aggiornamento: Venerdì 27 Ottobre 2023, 13:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA