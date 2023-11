«Ho comprato lo stesso abito da sposa della mia migliore amica. Ora lei si rifiuta di venire al matrimonio»

di Redazione web

Una futura sposa è rimasta senza parole alla notizia della migliore amica che non ha voluto partecipare alle nozze per colpa del vestito. L'abito comprato, infatti, è lo stesso che ha usato l'altra donna in passato al proprio matrimonio e la cosa pare l'abbia messa alquanto in imbarazzo. Se già due donne con lo stesso abito nella stessa stanza possono avere la sensazione di voler sparire, immagina di scoprire che la tua cara amica ha deciso di comprare, non lo stesso modello, ma proprio quello che hai usato tu alle tue nozze. Scopriamo la reazione.

L'abito dell'amica

La 29enne ha detto che ha faticato a trovare l'abito perfetto. «La mia immagine corporea, non mi piace, ho un seno grande, ma sono molto esile e ciò rende orribile qualsiasi acquisto. Ma la settimana scorsa sono andata a fare shopping e ho trovato il mio abito. Era tutto ciò che avrei potuto sognare e si adatta a me alla perfezione.

«Era molto arrabbiata - ha continuato la 29enne -. Mi ha detto che era esattamente lo stesso abito che aveva indossato lei al suo matrimonio a luglio e che per problemi economici ha deciso di rivenderlo. Davvero non l'ho riconosciuto... una volta che l'ha detto, mi sono ricordato subito. Aveva anche senso, dato che una delle cose su cui lei e io siamo simili è la dimensione del seno. Ho provato a riderci sopra, ma lei ha detto: "Sono sicura che ti consentiranno di restituirlo, date le circostanze". Mi sentivo male allo stomaco, perché era ovvio che non voleva che indossassi quel vestito, ed ero già super affezionata ad esso», ha continuato.

«Ne ho parlato con il mio fidanzato e alcuni altri amici. Le opinioni sono divise. Alcuni sanno quanto sia stato difficile per me questo acquisto e pensano che Caitlyn sia meschina. Altri, invece, dicono che non è solo un cattivo presagio, ma anche irrispettoso chiedere a Caitlyn di guardarmi nel suo vestito». E tu, l'avresti riconsegnato al negozio?

