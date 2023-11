«Un ragazzo mi ha offerto più di 10.000 euro per un'avventura bollente nel metaverso e io non vedo l'ora»

di Redazione web

Denise Rocha è una modella brasiliana molto famosa sui social, specie su Instagram dove conta quasi cinque milioni e mezzo di follower. La 34enne, però, non è solamente una content creator che si diverte a pubblicare scatti sexy per adulti ma è anche un'avvocatessa che prende molto sul serio il proprio lavoro. Comunque sia, Denise, più volte, ha raccontato sui social le bizzarre richieste che i suoi fan avanzano per trascorrere un po' di tempo con lei. Una di queste ha a che fare con il "sesso nel metaverso".

Denise Rocha e il metaverso hot

Recentemente, attraverso i suoi canali social, Denise Rocha ha raccontato ai suoi follower la richiesta bizzarra di un fan: fare sesso nel metaverso. Quindi, la modella ha detto: «Ho ricevuto un'offerta di più di 10.000 euro, per avere un incontro fisico nel metaverso con un abbonato del mio canale Onlyfans. È possibile? Cosa ne pensate? Non conosco nemmeno bene il metaverso e, nonostante sia una richiesta un po' strana, trovo tutto molto interessante. Prima di accettare, vorrei sapere come funziona, sono davvero curiosa e non vedo l'ora di vivere questa nuova esperienza».

I follower di Denise l'hanno incoraggiata ad accettare l'offerta del fan perché credono che possa essere molto divertente e, inoltre, nessuno lo ha mai fatto.

Denise Rocha sui social

Denise Rocha, sui propri profili social, è solita raccontare ai suoi fan le sue esperienze con i vari clienti e abbonati al suo canale, quindi, per lei, parlare di sesso non è assolutamente un tabù, anzi: la modella ha fatto sapere che, se dovesse accettare l'offerta del ragazzo che riguarda il metaverso, lo farà sapere a tutti.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 30 Novembre 2023, 11:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA