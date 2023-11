«Guadagno più di 100mila euro all'anno e non esco nemmeno di casa: essere sexy ripaga»

di Redazione web

Nova Hawthorne è una modella di Onlyfans che ha deciso di rivoluzionare la sua vita qualche anno fa, intraprendendo una carriera nel mondo dei social per adulti. L'influencer australiana aveva cominciato a pubblicare scatti bollenti su Reddit ma, poi, il suo seguito è cresciuto e, quindi, si è iscritta alla piattaforma per adulti. In una recente intervista, Nova ha svelato quanto guadagna al mese.

La storia di Nova Hawthorne

In una recente intervista rilasciata a Femail, Nova Hawthorne ha spiegato come ha detto alla sua famiglia del suo lavoro su Onlyfans: «Non ho detto nulla a mia mamma e a mio papà, finché non sono riuscita a guadagnare davvero bene. Volevo che vedessero la paga che si può ottenere grazie a questa professione. Desidero mettere da parte quanti più risparmi possibili perché vorreri andare in pensione entro i 40 anni. Quando ho deciso di iscrivermi a Onlyfans, sapevo di non avere un bel corpo o un seno grande e non pensavo nemmeno che sarei riuscita a fare certe cose. Ma postare su Reddit ha fatto emergere il mio lato esibizionista, mi sono esercitata. Era semplicemente bello avere una connessione con chi guardava e confortante sapere che a qualcuno piaceva il mio aspetto. La cosa più importante per me è che tutto quanto si sia normalizzato ora. Al momento, sono davvero felice perché guadagno più di 100mila euro all'anno e non esco nemmeno di casa, faccio tutto con la webcam e lo smartphone: essere sexy ripaga».

I clienti di Nova Hawthorne

La community di Nova Hawthorne continua a crescere: i suoi fan sono sempre di più e impazziscono per i suoi contenuti. «A volte, ricevo da loro richieste strane, qualcuno vuole che giochi con i palloncini o che li faccia esplodere sendomici sopra. A volte, sono anche felici di vedere che li schiaffeggio».

