«Le mie foto nuda inviate da un parente nella chat di famiglia, ora i miei genitori mi hanno ripudiata»

Kayla Jade East è una modella di Onlyfans che ha tenuto nascosto, per diversi anni, alla sua famiglia, il suo lavoro. La 29enne australiana, infatti, temeva il giudizio dei genitori ma, allo stesso tempo, non voleva lasciare quella professione che la portava a guadagnare quasi mezzo milione all'anno. Un giorno, però, il segreto di Kayla è stato svelato da un parente che, frequentando il sito, si è imbattuto nel suo profilo.

La storia di Kayla Jade East

Kayla Jade East ha raccontato sui social il modo in cui la sua famiglia è venuta a conoscenza che lei fosse una modella di Onlyfans: «Un mio parente ha mandato alla mia famiglia le mie foto audaci, i miei nudi, e così mi hanno scoperta, ero assolutamente devastata. Avrebbe potuto semplicemente dirglielo, invece di inviare immagini, che è anche illegale. Ho ricevuto un messaggio da un membro stretto della mia famiglia che mi diceva che qualcuno nella mia famiglia si era iscritto alla mia pagina, aveva fatto uno screenshot di tutti i miei contenuti e li aveva inviati alla chat del gruppo familiare. È davvero orribile che qualcuno di cui ti fidi, ti faccia una cosa del genere e anche quando l'ho affrontato non ha battuto ciglio». Poi, Kayla ha continuato dicendo: «Sapeva fin dall'inizio che prima o poi sarebbe venuto fuori.

Le parole di Kayla

Infine, Kayla Jade East ha concluso dicendo: «Ho ricevuto un messaggio da un parente che mi rinnegava completamente, non voleva avere niente a che fare con me e non ho avuto più sue notizie da quel momento. Mi dispiace davvero tanto ma c'è chi, in famiglia, non mi ha più accettata».

