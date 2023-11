«La chirurgia mi ha cambiata così tanto che non sembro più io: non posso rinnovare la patente»

di Redazione web

Denise Rocha è stata proclamata l'avvocato più sexy del mondo: le sue curve bollenti fanno impazzire i suoi quasi cinque milioni di fan su Instagram che non si stancano mai di commentarle gli scatti bollenti. In una recente intervista, però, la modella brasiliana 39enne ha fatto sapere di non aver passato un periodo proprio semplice e questo è stato dovuto proprio al suo aspetto che sui social piace tantissimo. Ecco cosa è successo.

La disavventura di Denise Rocha

Denise Rocha, sui social e in varie dichiarazioni rilasciate, ha sempre detto di essere una donna indipendente, che va avanti per la sua strada e che non si lascia intimorire dal pensiero delle altre persone. Per questo motivo, quando le è stato detto che non avrebbe potuto rinnovare la patente di guida perché era troppo diversa dalla foto che compariva sul suo documento, si è innervosita molto. A NudePR, la modella ha raccontato: «Al dipartimento di transito (DETRAN) di San Paolo non credevano che fossi io, ho anche dovuto mostrare la mia tessera dell'Ordine degli Avvocati. Capisco il loro lavoro e so che hanno davvero bisogno di verificare tutto, ma è stata una situazione davvero sorprendente... non me l'aspettavo. Non avrei mai immaginato che le mie operazioni mi avrebbero fatto passare tutti questi guai. So di essere cambiata molto e lo dice anche il mio portafoglio, dato che ho speso più di 200mila euro per gli interventi, ma il fatto che mi chiedessero se fossi io, era impensabile anche per me. Comunque sia, sono molto contenta dei risultati ottenuti: sono diventata come volevo». Fortunatamente, poi, Denise ha fatto sapere che la patente di guida le è stata rinnovata, anche se, ha dovuto scattare nuove foto e fare un riconoscimento facciale.

Le parole di Denise Rocha

Nel corso degli anni, Denise Rocha si è sottoposta a innumerevoli operazioni: tre mastoplastiche al seno, una rinoplastica, una liposuzione e "chirurgia intima" e poi a vari trattamenti di peeling cutaneo con botox e fenolo. In un'intervista passata, la modella aveva rivelato a CO Press, che i suoi fan spesso le chiedono di scattare foto sexy con l'abbigliamento che indossa in ufficio: «Quando ho iniziato a creare più contenuti su internet, ho notato che c'è una feticizzazione della mia professione. Credo che l'abbigliamento formale abbia qualcosa a che fare con questo. Mi hanno chiesto un video o una foto con i vestiti che indosso in ufficio, ma che mostrassero parte delle mie mutandine, del reggiseno o anche con indosso una cravatta da uomo. Mi è piaciuto molto, era davvero sexy».

Ultimo aggiornamento: Martedì 21 Novembre 2023, 09:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA