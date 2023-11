La modella che vendeva i suoi gas corporei bandita dalla Corea del Sud: «Ma non mi fermeranno, ecco dove potete trovarmi»

di Redazione web

Una modella di Onlyfans che su Instagram e su tutti i social si fa chiamare Kiara Kitty, è stata bandita dalla Corea del Sud perché, durante una diretta su un canale streaming, ha mostrato il suo seno. In realtà, l'influencer coreana è diventata famosa in tutto il mondo perché, sul sito per adulti, vendeva barattoli che contenevano i suoi gas corporei. In un recente post su Twitter ha fatto sapere ai fan dove possono trovarla ora.

Il tweet di Kiara Kitty

Kiara Kitty ha attirato troppa attenzione su di sé in Corea del Sud e, proprio per questo, è stata allontanata dal Paese. L'influencer, infatti, oltre ad avere un profilo su Onlyfans in cui posta video e foto bollenti, vendeva gas corporei all'interno dei barattoli e, poi, girava per le strade di Seul in abiti succinti che, troppo spesso, hanno attirato l'attenzione delle forze dell'ordine. Quindi, la modella è stata costretta a partire ma non ha svelato la sua destinazione finale. Proprio nelle scorse ore, Kiara ha fatto sapere ai suoi fan di trovarsi in Inghilterra e nel suo tweet ha scritto: «Sono a Londra in questo momento, contattatemi se volete incontrarmi».

I commenti dei fan

Per i suoi fan e per tutti i frequentatori di Onlyfans, Kiara Kitty è un vero e proprio mito. Ecco perché all'appello della modella hanno risposto in tantissimi: «Io vivo a Londra, non vedo l'ora di incontrarti», «Diventi sempre più sexy, aspetto con ansia altri post» oppure «L'aria di Londra ti rende più bella».

