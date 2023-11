La modella di Onlyfans: «Sono così bella che non posso passeggiare senza essere importunata. Ho il bodyguard 24 ore su 24»

di Redazione web

Belle Olivia è una modella 21enne di Onlyfans che sui propri profili social (anche su Instagram) posta moltissimi contenuti bollenti. In una recente intervista, la content creator di Manchester, Inghilterra, ha detto che per il fatto di essere così attraente, è costretta a spostarsi con un bodyguard che resta con lei 24 ore su 24. Belle ha svelato che la sua guardia del corpo era un suo fan che si è offerto di proteggerla.

L'intervista di Belle Olivia

Belle Olivia, in una recente intervista rilasciata al Daily Star ha rivelato: «Ho deciso di assumere una guardia del corpo che mi accompagni ovunque e resti con me 24 ore su 24 perché sono troppo bella e sento di attirare molti sguardi, a volte, anche indiscreti. Non mi dà fastidio ma lo faccio per la mia sicurezza. Ho avuto ogni sorta di stalker e situazioni scomode a causa dei contenuti che posto sui social. Adesso vengo anche riconosciuta a Manchester, città in cui sono nata. Anche se la maggior parte delle interazioni sono amichevoli, ho avuto dei ragazzi davvero inquietanti che sono venuti da me e alcune esperienze davvero spaventose. Un ragazzo ha cercato di afferrarmi e trascinarmi in un vicolo, e ho avuto un sacco di esperienze di stalking: biglietti e regali piuttosto perversi. Tutto questo è prevedibile se frequenti siti come Onlyfans ma non voglio passeggiare per strada e temere per la mia sicurezza o essere perseguitata da uomini che conoscono il mio indirizzo. Il mio bodyguard ha ricevuto un addestramento militare e lo pago 2000 euro al mese».

Belle Olivia e il bodyguard

Infine, Belle Olivia ha concluso la sua intervista dicendo: «Grazie al mio bodyguard mi sento molto al sicuro: lui viene con me a fare shopping e in palestra.

Ultimo aggiornamento: Sabato 11 Novembre 2023, 18:06

