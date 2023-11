La modella: «Avevo un tumore, OnlyFans mi ha salvato la vita». Ecco come

di Redazione web

Valentina, o come si fa chiamare lei su Onlyfans, Mistress Valentina, è una modella che, durante gli anni più difficili della sua vita, è riuscita a trovare il coraggio e la forza sul sito per adulti. Scattare foto o riprendere contenuti sexy, infatti, è stato per lei una salvezza e una distrazione dalla malattia: all'età di 21 anni, infatti, le fu diagnosticata leucemia mieloide acuta, un tumore del sangue e del midollo osseo.

La storia di Mistress Valentina

Mistress Valentina ha rilasciato un'intervista al Daily Star in cui racconta la sua storia: «Non ho fatto successo adeguatamente su Onlyfans fino a quando non mi sono ammalata. Poi, ho capito come lavorare sul social e ho cominciato a creare sempre più contenuti. Ho sempre avuto un interesse per il lavoro sessuale, ma non mi sentivo bene da molto tempo, infatti, poi, mi è stato diagnosticato il tumore, sono anche entrata in coma. Una volta svegliatami, non potevo fare nulla se non utilizzare il mio computer. Quindi, ho avviato OnlyFans sotto il nome di una delle mie infermiere: "Valentina" nasce così. È una persona di grande ispirazione, era una motociclista, davvero indipendente e la ammiravo quando ero molto malata. Ed è stata davvero cruciale per la mia guarigione, ovviamente mi piaceva il nome, ma mi sembrava anche un messaggio davvero potente e simbolico». Poi, Valentina continua dicendo: «Ho fatto sei mesi di chemio in ospedale e, mentre la facevo, creavo contenuti da pubblicare. Mi prendevo un fine settimana o una settimana di pausa tra i miei cicli di chemio e poi usavo quel contenuto per accompagnarmi durante le degenze in ospedale. È così che mi sono consolata durante quel periodo. Onlyfans mi ha salvato la vita: era una distrazione totale».

La star per adulti rivela: «Lavoro nel sex club più famoso d'Europa e tutti devono rispettare una regola precisa»

La modella che vendeva i suoi gas corporei bandita dalla Corea del Sud: «Ma non mi fermeranno, ecco dove potete trovarmi»

Valentina e la salute

Inoltre, Valentina è molto speranzosa in questo momento perché il tumore sarebbe in remissione. Per di più, sarebbe anche contenta dei risultati ottenuti, dato che, con le sue foto sexy è riuscita a guadagnare sui 15mila euro in sei mesi.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 15 Novembre 2023, 16:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA