La star per adulti rivela: «Lavoro nel sex club più famoso d'Europa e tutti devono rispettare una regola precisa»

di Redazione web

Inka Nevala è una delle più famose performer sexy all'interno di una delle compagnie più esclusive del settore che si esibiscono nei sex club: la SNCTM che fa "impazzire" gli spettatori in città come Los Angeles, New York e Miami.

A coloro che desiderano avventurarsi in questo tipo di serate, la compagnia garantisce un ambiente sicuro e confortevole, per questo, non sono bene accetti i giudizi. C'è, inoltre, una regola ben precisa da rispettare, ecco cos'ha rivelato Inka.

L'intervista a Inka Nevala

In una recente intervista rilasciata al Daily Star, Inka Nevala ha dichiarato: «Gli eventi SNCTM sono generalmente limitati a 100 ospiti per garantire un'atmosfera intima ma avventurosa. Di solito applichiamo un codice di abbigliamento formale durante i nostri eventi. Chiediamo agli uomini di indossare smoking e alle donne di indossare abiti da sera eleganti o lingerie. Una delle nostre regole d'oro è enfatizzare il consenso e astenersi dall'ubriachezza. Ma la regola più importante è avere una mente aperta e divertirsi con se stessi e con gli altri e quando si tratta di eventi, SNCTM spesso evita feste stagionali o a tema. L'obiettivo principale del club è creare un'arte altamente sensuale che "trascenda i confini convenzionali". I partecipanti possono raccogliere spunti di intimità e crescita personale, rendendo gli eventi opportunità per profonde esperienze umane.

Modella curvy insultata sui social: «Non ti vergogni?». La risposta di Louisa mette a tacere tutti

La modella di Onlyfans: «Sono così bella che non posso passeggiare senza essere importunata. Ho il bodyguard 24 ore su 24»

Le stanze dei sex club

Infine, Inka Nevala ha rivelato che, all'interno dei vari club, ci sono diversi ambienti e stanze in cui le coppie possono dare il meglio di loro: stanze con piscine, camere invase della schiuma e salotti con divani giganti.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 13 Novembre 2023, 14:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA