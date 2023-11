Attrice hard si sfoga contro gli hater: «Mi denigrano per quello che faccio, ma il mio è un lavoro vero»

di Redazione web

Billie Beever è ritenuta una delle migliori attrici pornografiche provenienti dall'Australia. Recentemente, la star per adulti ha anche vinto un importante riconoscimento: premio come miglior pornostar femminile agli Australian Adult Industry Choice Awards. Billie è anche molto seguita e amata sui social ma è stanca di tutte le persone che continuano a dirle che la sua non è una vera professione e che non merita la paga che percepisce. Quindi, l'attrice, provocando, ha risposto così.

L'intervista di Billie Beever

In una recente intervista rilasciata a News.com.au, Billie Beever si è espressa in merito alle critiche che, ogni giorno, riceve da parte di chi pensa che il suo non sia un vero lavoro: «Molte persone denigrano ciò che faccio perché, semplicemente, non capiscono. Io rispondo: sono la migliore star per adulti del Paese, ma visto che pensate che non faccia nulla, allora non penso che dovrei pagare le tasse, dato che tutti dicono che "faccio beneficenza". Il fatto che l'industria del sesso non sia riconosciuta come qualcosa di serio è davvero frustrante, io lavoro tutti i giorni e tante ore. La gente non si rende conto che si tratta di soldi veri, tempo reale, marketing reale, fatture reali. C'è molto di più di "fare una posizione", anzi, i filmati sono solo il 10% del lavoro che c'è dietro».

Le dichiarazioni di Billie Beever

Infine, dopo la sua intervista, Billie Beever ha pubblicato alcune storie ironiche sul proprio profilo Instagram, in cui dice: «Credo che non dovremmo pagare le tasse perché voi ragazzi dite tutti, "Beh, OnlyFans non è un vero lavoro, dovreste trovarvi un vero lavoro".

