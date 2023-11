Summer Roberston, la modella Onlyfans: «Il mio seno ingombrante mi permette di guadagnare»

Summer Roberston è una modella di Onlyfans originaria di Glasgow, Scozia. La 26enne sta riscuotendo grande successo all'interno della piattaforma che vende «contenuti personali» e dedicati a chi ha almeno 18 anni. La sua vita, però, non è stata sempre semplice. Il motivo? Aveva un problema con il suo seno che è, poi, stata la parte del suo corpo che l'ha portata al successo sui social.

Problema di dimensioni

Summer Roberston si è raccontata in un'intervista rilasciata al Daily Star. La modella ha sempre un po' sofferto per le dimensioni del suo seno che, fin da ragazzina le hanno causato diverse problematiche. Proprio per questo, aveva optato per una riduzione ma, poi, dopo essersi iscritta a Onlyfans, ha cambiato idea: «Il mio seno è sempre stato molto grande, era gigante già quando avevo otto anni»